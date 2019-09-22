Тренер «Рубина»: поражение в матче с «Зенитом» пойдёт нам на пользу

Главный тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо подвёл итоги выездного матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:5).

«Если в первом тайме мы держались, то после первого пропущенного гола на поле была только одна команда. Отставка тренерского штаба? Мы продолжаем работать.

Первый пропущенный гол стал очень большим ударом для команды. Есть моменты, которые мы хотим оставить в нашей игре, но, когда играем с сильным соперником, нам очень тяжело.

Но всё равно не стоит сомневаться в том, что мы делаем, нужно двигаться вперёд. Да, получили большой удар, но, думаю, мы на правильном пути. Не нужно сомневаться в том, что мы делаем, иначе потеряем веру в себя.

Не факт, что если мы изменим тактику и будем играть от обороны, то будем побеждать. Атакуя, больше шансов забить, чем обороняясь. Это простая математика. Умеем то, что умеем. Это поражение пойдёт нам на пользу», — цитирует Докампо пресс-служба «Рубина».