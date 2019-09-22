Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.
Видео российского специалиста является пародией на шоу одного из российских федеральных телеканалов, прославившееся участием в нём шпица-гипнотизёра.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, братья Березуцкие работают ассистентами в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе».
Вчера, 21 сентября, «Витесс» на своём поле обыграл «Фортуну» в матче 7-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
«Витесс», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Второе место занимает «Аякс» (13), третье — ПСВ (13). Команды из Амстердама и Эйндховена могут опередить «Витесс», поскольку провели на два матча меньше.
Календарь Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
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