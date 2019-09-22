Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких и членов их семьи.

Видео российского специалиста является пародией на шоу одного из российских федеральных телеканалов, прославившееся участием в нём шпица-гипнотизёра.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, братья Березуцкие работают ассистентами в тренерском штабе Слуцкого в «Витессе».

Вчера, 21 сентября, «Витесс» на своём поле обыграл «Фортуну» в матче 7-го тура нидерландской Эредивизии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Витесс», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. Второе место занимает «Аякс» (13), третье — ПСВ (13). Команды из Амстердама и Эйндховена могут опередить «Витесс», поскольку провели на два матча меньше.

Календарь Эредивизии сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».