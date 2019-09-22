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Смолов забил первый гол с пенальти после неудачной паненки на ЧМ-2018

Смолов забил первый гол с пенальти после неудачной паненки на ЧМ-2018
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов реализовал пенальти в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». 29-летний футболист отличился на 48-й минуте.

Смолов впервые забил с 11-метровой отметки после неудачного удара на чемпионате мира — 2018. Напомним, тогда российский форвард в четвертьфинале со сборной Хорватии не сумел реализовать пенальти в послематчевой серии, пробив паненкой. В итоге серию выиграли хорваты, а национальная команда России покинула турнир.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

Матч «Оренбург» — «Локомотив» сейчас проходит в Оренбурге на стадионе «Газовик». К 79-й минуте счёт 2:1 в пользу «железнодорожников». «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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