«Динамо» — «Сочи»: Игбун забил первый гол за московский клуб
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимает «Сочи». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. К 55-й минуте счёт в матче — 1:1.
На 50-й минуте гол за «Динамо» забил нападающий Сильвестр Игбун. Этот мяч стал первым для нигерийского форварда в составе московской команды. За «Сочи» на 31-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
28-летний Игбун перешёл в «Динамо» из «Уфы» 2 сентября на правах аренды. По условиям соглашения, футболист имеет право выйти на поле в матче с башкирским клубом. В сезоне-2018/19 нигерийский футболист сыграл 29 матчей, забил 10 мячей в чемпионате России и стал лучшим бомбардиром клуба.
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