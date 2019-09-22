У Ибрагимовича уже 300 голов после 30 лет. Россияне столько не забивали никогда

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал автором первого мяча в домашнем матче регулярного чемпионата MLS с «Монреаль Импэкт» (2:1). Швед отличился на 31-й минуте.

Для Ибрагимовича этот гол стал уже 300-м в карьере после наступления 30-летия. 3 октября форварду исполнится 38.

Интересно, что ни один российских игрок за карьеру не забивал столько, сколько Златан после наступления 30-го дня рождения.

10 лучших российских бомбардиров в истории

1. Александр Кержаков — 233 гола

2. Олег Веретенников — 207

3. Роман Павлюченко — 188

4. Сергей Родионов — 164

5. Александр Мостовой — 163

6. Андрей Аршавин — 158

7. Артём Дзюба — 157

8. Владимир Бесчастных — 154

9-10. Дмитрий Лоськов, Дмитрий Кириченко — 152.