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Главный тренер «Сочи»: у «Динамо» есть прогресс — два забили

Главный тренер «Сочи»: у «Динамо» есть прогресс — два забили
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча 10-го тура РПЛ с «Динамо» (3:2).

«Нам очень важная победа, учитывая таблицу. Мы приехали играть на победу, благодарен ребятам, что в таком сложном матче смогли вырвать три очка.

То, что болельщики меня поддерживали, я слышал, но потом не обращал на это внимания – все мысли были об игре, она была напряжённой. Как «Динамо» выбираться? Ну как? Мы в таком же положении, надо верить, верить, верить, потом должно прорваться. У клуба есть бюджет, стадион, состав. Тренер у них тоже хороший, мы просматривали много игр, где у «Динамо» счёт был не по игре. Чёрная полоса должна прерваться. Болею ли сейчас за «Динамо»? Конечно болею.

У нас были игры, где мы забивали по три мяча. У нас полоса уже серая, пошли голы, всё это через работу и терпение. У «Динамо» тоже уже есть прогресс – два забили. К заменам «Динамо» мы были готовы, они реализовали свои моменты. При счёте 2:2 удача качалась то в одну сторону, то в другую. Наверное, сегодня мы её больше заслужили», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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