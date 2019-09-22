Ярмоленко ударом в угол вывел «Вест Хэм» вперёд в матче с «Манчестер Юнайтед»

В Лондоне на Олимпийском стадионе проходит матч шестого тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Хозяева после первого тайма ведут с минимальным счётом.

В самой концовке первой половины встречи лондонцев вперёд вывел Андрей Ярмоленко. Вингер «Вест Хэма» получил мяч в районе 11-метровой отметки и без сопротивления пробил в нижний угол ворот голкипера Давида де Хеа.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает шестое место, набрав 8 очков. В случае победы над «Вест Хэмом» «красные дьяволы» поднимутся на третью строчку. «Вест Хэм» также набрал в пяти турах 8 очков, но за счёт разницы показателей лондонцы занимают лишь 11-е место.