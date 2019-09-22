Моуринью: де Хеа повезло получить феноменальный контракт

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о голкипере «красных дьяволов» Давиде де Хеа.

«Один или два года назад за ним охотился весь мир. Но в тот момент, когда он подписал невероятный контракт, думаю, большинство дверей больших клубов для него закрылись. Дверь в „Реале“ для него закрыта, они не подпишут вратаря после трансфера Куртуа, дверь „Барселоны“ закрыта с молодым и фантастическим тер Штегеном, дверь „ПСЖ“ закрыта, потому что они подписали Кейлора Наваса, который очень хорош в 34 года, а для вратаря это не проблема вообще.

Я не думаю, что «Юнайтед» находится под давлением из-за того, что Давид собирается уйти. Кто собирается платить ему такие суммы? Думаю, что ему повезло получить феноменальный контракт. Хорош ли он? Да, он очень хорош. Но я так же говорил, что Линделёф хорош в некоторых аспектах и ​​не так хорош в других аспектах игры. Я мог бы сказать то же самое о Давиде. Он намного лучше играет на линии, чем на выходах. Но я считаю, что в ловкости и на техническом уровне ему нет равных", — цитирует Моуринью Goal.com со ссылкой на Sky Sports.