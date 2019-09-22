Пеллегрини — первый тренер в АПЛ, побеждавший «МЮ» с 4 разными наставниками

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини, возглавляющий «Вест Хэм Юнайтед», стал первым тренером в истории английской Премьер-лиги, который побеждал «Манчестер Юнайтед» с четырьмя разными наставниками. Об этом сообщает Opta Sport.

Ранее, возглавляя «Манчестер Сити», Пеллегрини побеждал «красных дьяволов» с Дэвидом Мойесом и Луи ван Галом во главе. Уже в «Вест Хэме» он обыгрывал манкунианский клуб, когда им руководил Жозе Моуринью. Сегодня же, 22 сентября, «молотобойцы» под руководством 66-летнего чилийца нанесли поражение «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в мае 2018 года. С лондонским клубом он подписал контракт сроком на три года. В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 4-е место, набрав в 6 матчах 11 очков.