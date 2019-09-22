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«Валенсия» сыграла вничью с «Леганесом» в матче Примеры

«Валенсия» сыграла вничью с «Леганесом» в матче Примеры
Футбол / Испания 0

«Валенсия» и «Леганес» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. Итоговый счёт матча — 1:1. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Автором результативного удара стал капитан «летучих мышей» Даниэль Парехо, реализовавший пенальти. Гости отыгрались ещё до перерыва. С передачи Гидо Каррильо ворота Яспера Силлессена поразил Оскар Арнаис.

В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» занимает 13-е место. В активе команды 13 очков. «Леганес» замыкает турнирную таблицу. Заработанное очко в матче 5-го тура стало первым для команды в текущем розыгрыше чемпионата.

Испания - Примера. 5-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Леганес
Леганес
1:0 Парехо – 21' (пен)   1:1 Арнаис – 35'
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