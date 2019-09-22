«Валенсия» сыграла вничью с «Леганесом» в матче Примеры
«Валенсия» и «Леганес» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии. Итоговый счёт матча — 1:1. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл весь матч на скамейке запасных.
Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Автором результативного удара стал капитан «летучих мышей» Даниэль Парехо, реализовавший пенальти. Гости отыгрались ещё до перерыва. С передачи Гидо Каррильо ворота Яспера Силлессена поразил Оскар Арнаис.
В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» занимает 13-е место. В активе команды 13 очков. «Леганес» замыкает турнирную таблицу. Заработанное очко в матче 5-го тура стало первым для команды в текущем розыгрыше чемпионата.
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