Фирмино ударом головой удвоил преимущество «Ливерпуля» в матче с «Челси»

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино забил второй гол в матче «Челси» — «Ливерпуль». Бразилец отличился на 30-й минуте после стандарта. Защитники «Челси» упустили Фирмино, позволив ему с близкого расстояния головой отправить мяч в сетку.

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Ранее защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд вывел свою команду вперёд. На 14-й минуте защитник красных отличился после передачи со штрафного. Гости хитро разыграли стандарт, откатив мяч, а Александер-Арнольд мощно пробил в девятку. Хоть голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага и видел момент удара, но не смог среагировать на него.

«Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ после пяти туров занимает первое место. Красные набрали 15 очков, выиграв все пять матчей. «Челси» в пяти турах набрал 8 очков. Подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 10-м месте в турнирной таблице.