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Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу» со счётом 5:0

Киевское «Динамо» разгромило «Ворсклу» со счётом 5:0
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 8-го тура чемпионата Украины полтавская «Ворскла» проиграла киевскому «Динамо» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Обслуживал матч арбитр Юрий Можаровский.

Счёт был открыт на 9-й минуте. Автором гола стал Виктор Цыганков, которому ассистировал Виталий Миколенко. На 35-й минуте преимущество киевлян увеличил Артём Шабанов с передачи Цыганкова. Через несколько минут счёт до крупного довёл Карлос Де Пена с паса Цыганкова. В начале второго тайма четвёртый гол забил Артём Беседин с передачи Миколенко. Окончательный счёт установил Де Пена.

«Динамо», набрав 11 очков, поднялось на пятое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Ворскла» (7) — на 10-м месте.

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 8-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Ворскла
Полтава
Окончен
0 : 5
Динамо К
Киев
0:1 Цыганков – 9'   0:2 Шабанов – 35'   0:3 Де Пена – 37'   0:4 Беседин – 46'   0:5 Де Пена – 83'
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