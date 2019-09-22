Пепе забил первый гол за «Арсенал», отправив мяч в ворота «Астон Виллы»
Форвард «Арсенала» Николя Пепе, перешедший в лондонский клуб летом, забил первый мяч за свой новый клуб. Пепе отличился во втором тайме матча шестого тура АПЛ с «Астон Виллой».
На 59-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Астон Виллы» ивуарийский форвард реализовал пенальти.
Видео доступно на «Чемпионате».
Пепе, перешедший в «Арсенал» из «Лилля», стал самой дорогой покупкой в истории лондонцев. За него «канониры» заплатили около 80 млн евро.
«Арсенал» с 8 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла», вернувшаяся в АПЛ, в пяти турах набрала лишь 4 очка. Пока бирмингемцы находятся на 18-м месте, в зоне вылета.
- 22 сентября 2019
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