Пепе забил первый гол за «Арсенал», отправив мяч в ворота «Астон Виллы»

Форвард «Арсенала» Николя Пепе, перешедший в лондонский клуб летом, забил первый мяч за свой новый клуб. Пепе отличился во втором тайме матча шестого тура АПЛ с «Астон Виллой».

На 59-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Астон Виллы» ивуарийский форвард реализовал пенальти.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пепе, перешедший в «Арсенал» из «Лилля», стал самой дорогой покупкой в истории лондонцев. За него «канониры» заплатили около 80 млн евро.

«Арсенал» с 8 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла», вернувшаяся в АПЛ, в пяти турах набрала лишь 4 очка. Пока бирмингемцы находятся на 18-м месте, в зоне вылета.