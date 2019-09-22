ЦСКА — «Краснодар»: Берг забил дебютный гол в составе «быков»

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг забил гол в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (в данный момент счёт 1:3, идёт второй тайм).

Этот гол стал дебютный для 33-летнего форварда в составе краснодарского клуба.

Ранее московский клуб забил три гола в течение девяти минут первого тайма. На 32-й минуте счёт открыл Никола Влашич, который реализовал 11-метровый. Затем преимущество «армейцев» увеличил Фёдор Чалов с паса Влашича. Через несколько минут счёт до крупного довёл Влашич, оформив дубль.



Матч ЦСКА — «Краснодар» проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В качестве его ассистентов выступают Максим Гаврилин (Владимир) и Арам Петросян (Бронницы).



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар». Также доступна платная видеотрансляция матча.