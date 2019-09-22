Сафонов: не стыдно возвращаться в Краснодар

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал поражение в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

«Начали игру плохо, не так, как рассчитывали. Хотя готовились к сопернику, но не смогли помешать им навязывать свой футбол. Рад, что во втором тайме команда проснулась, смогли переломить игру. Обидно, что не хватило, но не стыдно возвращаться в Краснодар. Есть положительные эмоции, что бились до последнего. Мурад Олегович в перерыве сказал речь, сделали акцент, что нужно больше эмоций. У нас были моменты, чтобы сравнять счёт. Мне было неприятно с пенальти — есть своя история с этим. Третий гол залетел от руки, понятно, что добивание, но мог достать. Чуть расстроился из-за этого гола. Когда немного не хватает, становится обидно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.