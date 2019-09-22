Влашич: после перерыва что-то пошло не так, отпустили игру
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).
«Первый тайм был прекрасным, забили три гола, играли на половине поля соперника. В перерыве говорили друг другу, что надо продолжать в том же духе. Но что-то пошло не так, отпустили игру. Моя игра — это хорошо, но не так важно, кто забивает, главное — победа. Тяжело восстанавливались после Болгарии. Длинная дорога туда и обратно. Наверное, нам нужно было получить такую встряску. Но все команды в сезоне имеют подобные игры. Такое бывает. Стараемся забыть, что там было, смотрим дальше», — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Сигурдссон — о 2-м тайме с «Краснодаром»: таких вещей с ЦСКА случаться не должно
- 22 сентября 2019
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