Экс-форвард «Баварии» Герреро принудил соперника обменяться футболками
После матча 20-го тура чемпионата Бразилии между «Интернасьоналем» и «Шапекоэнсе» произошёл забавный эпизод с участием бывшего форварда «Баварии» Хосе Паоло Герреро.
По окончании встречи 35-летний перуанец подошёл к полузащитнику гостей Марсио Араужо и отдал ему свою футболку, которую перед этим снял. Однако соперник не спешил делиться своей майкой. На это Герреро отреагировал тем, что лично снял с игрока «Шапекоэнсе» футболку.
Видео можно посмотреть в «твиттере» SporTV.
Матч между «Интернасьоналем» и «Шапекоэнсе» завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 86-й минуте. Его автором стал Родриго Линдосо.
Герреро выступал за «Баварию» в период с 2004 по 2006 год.
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