Инфантино: в Италии ситуация с расизмом не улучшается, и это очень серьёзно

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к властям Италии с призывом бороться с расизмом в местном футболе.
«С расизмом борются образованием, осуждением и обсуждением. Расизма не должно быть в обществе или в футболе. В Италии ситуация не улучшается, и это очень серьёзно. Нужно выявлять виновных и выкидывать их со стадионов. Вам нужна уверенность в наказании, как в Англии. Вы не должны бояться осуждать расистов, мы должны бороться с ними, пока они не остановятся», — цитирует Инфантино Associated Press со ссылкой на RAI.
Ранее в выездном матче 2-го тура итальянской Серии А с «Кальяри» (2:1) оскорблениям на расовой почве подвергся форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку.
Позже фанатская группировка «Интера» Curva Nord опубликовала письмо, обращённое к Лукаку. По заявлению фанатов, это было данью уважения, а не проявлением расизма.
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