Вертонген: VAR превратил футбол в другую игру

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген прокомментировал поражение своей команды в матче шестого тура АПЛ с «Лестер Сити» (1:2). При счёте 1:0 в пользу лондонцев судья не засчитал гол Сержа Орье после просмотра видеоповтора. Также из-за системы VAR был отменён гол «Лестера» в первом тайме при счёте 0:0.
«Было сложно. Мне казалось, что у нас всё хорошо складывается, мы думали, что побеждаем 2:0. Мы хорошо защищались, хотя и не создали много моментов, но игра складывалась комфортно.
Очевидно, что нужно доверять VAR. Система позволяет принимать правильные решения. В первом тайме VAR помог нам. Но футбол превращается в другую игру, понимаете. Он лишается чего-то. Это к лучшему, но футбол изменился. На просмотр уходит много времени», — цитирует Вертонгена talkSPORT.
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