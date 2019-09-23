«Милан» не планирует увольнять Джампаоло

Руководство «Милана» не будет отправлять Марко Джампаоло в отставку с поста главного тренера, сообщает Calciomercato.
«Милан» неудачно стартовал в новом сезоне, потерпев в четырёх матчах Серии А два поражения, включая проигрыш «Интеру» в городском дерби. Но руководство «Милана» планирует предоставить Джампаоло, сменившему на этом посту Дженаро Гаттузо, дополнительное время. Под руководством Гаттузо «Милан» в минувшем сезоне не смог финишировать в топ-4 и не завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
В Серии А «Милан» после четырёх туров занимает девятое место. «Россонери» набрали лишь 6 очков. Миланцы с минимальным счётом обыграли «Брешию» и «Верону», новичков Серии А.
В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Торино». Эта встреча Серии А состоится 26 сентября.
- 23 сентября 2019
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