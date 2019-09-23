На матч 1/16 финала Кубка России «Алания» — ЦСКА продали все билеты

Пресс-служба владикавказской «Алании» сообщила о продаже всех билетов на матч 1/16 финала Кубка Росси с ЦСКА, который состоится в среду, 25 сентября.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Алании».
Республиканский стадион «Спартак» во Владикавказе требует ремонта, поэтому ранее сообщалось, что зрителей не будут пускать на верхние секторы трибун. В связи с этим в продажу планировалось выпустить около 15 тыс. билетов.
Владельцем «Алании» в межсезонье стал бизнесмен Даниил Гуриев. Во владикавказский клуб вернулись многие воспитанники с опытом игры в РПЛ, включая Азамата Засеева, Тараса Царикаева и Батраза Хадарцева.
Владикавказский клуб в ПФЛ в зоне «Юг» занимает третье место после 10 сыгранных туров. От лидирующего «Волгаря» «Алания» отстаёт на шесть очков. В ПФЛ владикавказцы выиграли пять последних матчей.
- 23 сентября 2019
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