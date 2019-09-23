Вальверде: знаю, что нахожусь в положении, когда нужны результаты
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о своих перспективах в клубе после неудачного начала сезона.
«Моё будущее? Ничего нового. К тренеру всегда предъявляются большие требования. Тем более в «Барселоне»». Я знаю, что нахожусь в положении, когда нужны результаты. На тренера всегда направлено всё внимание. Мы не лучшим образом начали этот сезон и теперь должны исправить своё положение. Пришло время выбраться из ямы», — приводит слова Вальверде Marca.
Источник: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 следующих матчах
- 23 сентября 2019
-
17:29
-
17:26
-
17:01
-
16:56
-
16:51
-
16:41
-
16:36
-
16:25
-
16:23
-
16:12
-
16:02
-
15:57
-
15:41
-
15:23
-
15:09
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:30
-
14:27
-
14:19
-
13:51
-
13:48
-
13:42
-
13:35
-
13:26
-
12:56
-
12:52
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:27
-
12:22
-
11:35
Партнерский контент