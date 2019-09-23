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Вальверде: знаю, что нахожусь в положении, когда нужны результаты

Вальверде: знаю, что нахожусь в положении, когда нужны результаты
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о своих перспективах в клубе после неудачного начала сезона.

«Моё будущее? Ничего нового. К тренеру всегда предъявляются большие требования. Тем более в «Барселоне»». Я знаю, что нахожусь в положении, когда нужны результаты. На тренера всегда направлено всё внимание. Мы не лучшим образом начали этот сезон и теперь должны исправить своё положение. Пришло время выбраться из ямы», — приводит слова Вальверде Marca.

Источник: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 следующих матчах

Источник: Marca

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