Моуринью: возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка — дома

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что он может вновь возглавить «Королевский клуб».

Португальский специалист прибыл на церемонию вручения наград лучшим игрокам года по версии ФИФА The Best, которая состоится сегодня в Милане.



«Я в полном порядке, мне нравится возвращаться в Милан. Возвращение в «Реал»? Моя единственная скамейка — дома», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

56-летний Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридский клуб однажды стал чемпионом Испании, а также по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

«Реал», набрав 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов клуб проиграл «ПСЖ» (0:3).