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Американская футболистка: нам должны платить столько же, сколько и мужчинам

Американская футболистка: нам должны платить столько же, сколько и мужчинам
Футбол / Прочие турниры 0

Игрок женской сборной США Меган Рапино высказалась относительно равной оплаты в мужском и женском футболе.

«Мы всегда открыты для разговора о равной оплате, если федерация готова. Мы можем выступать только за эту федерацию, а наша команда — единственная, которая у них есть. Так что мы вот так привязаны друг к другу.

В любой момент, если они готовы серьёзно всё обсудить, а не только на словах говорить о равной оплате, мы готовы к диалогу. Не думаю, что кто-то хочет начать разбираться через суд, но с учётом сказанного мы очень уверены в своих доводах.

За каждый матч нам должны платить столько же, сколько и нашим коллегам-мужчинам. Не думаю, что нереально или необоснованно просить равенства», — цитирует Рапино ESPN со ссылкой на эфир телеканала NBC.

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