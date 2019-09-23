«Вольфсбург» и «Хоффенхайм» не смогли выявить победителя в матче Бундеслиги
В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал «Хоффенхайм». Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 6-й минуте счёт открыл полузащитник «Хоффенхайма» Себастьян Руди. В роли ассистента в данном эпизоде выступил защитник гостей Павел Кадержабек. Ответный мяч в ворота гостей на 36-й минуте отправил хавбек «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди. Таким образом, «Вольфсбург» продлил беспроигрышную серию в нынешнем сезоне чемпионата Германии до 5 матчей.
«Вольфсбург» набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» (5) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 13 очков в 5 матчах.
- 23 сентября 2019
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