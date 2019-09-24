Гершкович: причина успеха «Локомотива» – их тренер

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал успех «Локомотива» в играх Премьер-Лиги.
«Главная причина успешных выступлений «Локомотива» — это их тренер. Юрий Сёмин очень умело подводит команду к каждому матчу в функциональном плане. На сегодня он самый опытный специалист в лиге, и это приносит свои плоды. Думаю, что «железнодорожники», наравне с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом», — главные претенденты на медали РПЛ. У всех конкурентов «Локомотива» наставники не столь опытны, как Сёмин, но они учатся, стремятся и, наверное, когда-нибудь достигнут его уровня», — приводят слова Гершковича «Известия».
После 10 матчей «Локомотив» занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Отрыв от первого места всего три очка. Лидер чемпионата – «Зенит».
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