Источник: «Реал» следит за прогрессом Стерлинга

Мадридский «Реал» следит за игрой вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Mundo Deportivo.
В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 7 мячей в 8 матчах за клуб и сборную Англии.
В своей карьере Рахим также выступал за «Ливерпуль». В национальную сборную приглашается с 2012 года. Всего Стерлинг провёл 320 матчей, в которых забил 95 голов. Он является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Также Стрерлинг в 2019 году был признан лучшим футболистом по версии Ассоциации Футбольных Журналистов.
Ранее легенда «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что Стерлинг может стать лучшим футболистом в мире после эры Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Реал» в текущем сезоне занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая «Атлетику» по дополнительным показателям.
- 24 сентября 2019
-
10:22
-
10:11
-
10:09
-
09:56
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
08:32
-
08:00
-
05:47
-
04:10
-
04:00
-
03:38
-
03:35
-
03:31
-
03:17
-
03:10
-
02:55
-
01:51
-
01:33
-
01:32
-
00:53
-
00:39
-
00:29
-
00:14
-
00:05
- 23 сентября 2019
-
23:57
-
23:39
-
23:24
-
23:19
-
23:12
-
23:08
-
23:05
-
22:59