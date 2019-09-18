Хави: Стерлинг может стать лучшим в мире после эры Месси и Роналду

Бывший футболист «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави выразил мнение, что полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может в будущем стать лучшим игроком в мире.
«Месси и Роналду доминировали в голосованиях за лучшего игрока так долго, что теперь трудно вспомнить, что было до этого. Для меня Лео – лучший футболист всех времён. Несмотря на то что и он, и Криштиану всё ещё играют на очень высоком уровне, довольно скоро придёт момент, когда кто-то примет их роль на себя.
Мы видим молодых игроков, которые в будущем могут стать лучшими в мире, и по-прежнему думаем о Неймаре, Мбаппе, Салахе и, конечно, Стерлинге. Прямо сейчас моё мнение таково – Стерлинг лидирует в этой гонке. Он всегда был отличным футболистом и нёс угрозу воротам соперников, но под руководством Гвардиолы он стал одним из лучших в мире. Я знаю, как работает Пеп. Он наверняка тесно работал с ним с момента своего назначения и объяснял Рахиму, в каких моментах ему нужно прибавить и над чем нужно работать. Результат мы видим уже сейчас – Стерлинг всё ещё молод и имеет потенциал стать лучшим в мире», — цитирует Хави Mirror.
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