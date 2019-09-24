«Алания» представила промо-ролик с конём к матчу Кубка России с ЦСКА

Пресс-служба владикавказской «Алании» представила видеоролик к матчу 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, который состоится завтра, 25 сентября.

Действие в ролике происходит в горах. Мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Алании».

Ранее сообщалось, что во Владикавказе на матч с ЦСКА продали все 15,5 тыс. билетов. Республиканский стадион «Спартак» вмещает более 30 тыс. зрителей, но находится в аварийном состоянии. Поэтому верхние секторы будут закрыты для посещения.

«Алания» выступает в ПФЛ в зоне «Юг». Владикавказцы одержали пять побед подряд. Команду возглавляет бывший форвард «Алании» и ЦСКА Спартак Гогниев. Матч «Алания» — ЦСКА начнётся в 18:00 мск.