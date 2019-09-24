Дзагоев вместе с ЦСКА отправился во Владикавказ на матч Кубка России с «Аланией»

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что москвичи вылетели во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России. 25 сентября ЦСКА сыграет с «Аланией».

Запись можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.

В составе ЦСКА в Северную Осетию отправился и полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся после травмы. Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что москвичи сыграют кубковый матч основным составом.

Во Владикавказ полетели:

Вратари: Илья Помазун и Владислав Тороп.

Защитники: Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов и Максим Елеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.

Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.

Ранее пресс-служба «Алании» сообщила, что на матч были проданы все билеты.