Дзагоев вместе с ЦСКА отправился во Владикавказ на матч Кубка России с «Аланией»

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что москвичи вылетели во Владикавказ на матч 1/16 финала Кубка России. 25 сентября ЦСКА сыграет с «Аланией».
Запись можно посмотреть в «твиттере» ЦСКА.
В составе ЦСКА в Северную Осетию отправился и полузащитник Алан Дзагоев, восстановившийся после травмы. Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что москвичи сыграют кубковый матч основным составом.
Во Владикавказ полетели:
Вратари: Илья Помазун и Владислав Тороп.
Защитники: Хёрдур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов и Максим Елеев.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол.
Нападающие: Фёдор Чалов, Такума Нисимура.
Ранее пресс-служба «Алании» сообщила, что на матч были проданы все билеты.
- 24 сентября 2019
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