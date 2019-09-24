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«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, что осталось за кадром матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:0).

В ролике, опубликованном на клубном канале в YouTube, сине-бело-голубые показали прибытие команды на стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, предматчевую разминку, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также самые интересные моменты встречи.

Победу петербургскому клубу принёс дубль полузащитника Алексея Сутормина, голы хавбеков Роберта Мака и Олега Шатова, а также защитника Бранислава Ивановича.

«Зенит», набрав 23 очка, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (10) — на 10-м месте.

В 11-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч состоится 28 сентября.

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