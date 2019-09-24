Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд
УЕФА на официальном сайте анонсировал изменения в регламенте Лиги наций начиная с сезона-2020/21.
Дивизионы А, В и С будут состоять из 16 сборных, а в дивизионе D выступят семь команд. Распределение команд по лигам будет произведено согласно их положению в Лиге наций сезона-2018/19.
Регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Они выразили желание сократить число своих товарищеских матчей.
В группах, состоящих из четырёх участников, матчи последнего тура будут проводиться в одно время.
В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые определят победителя.
Жеребьёвка Лиги наций сезона-2020/21 состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме.
УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
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