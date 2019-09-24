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«Удинезе» с Бекао сыграл вничью с «Вероной» в матче Серии А

«Удинезе» с Бекао сыграл вничью с «Вероной» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Даниэле Киффи показал 4 жёлтые карточки в этом матче. Все предупреждения получили футболисты «Удинезе» — Йенс Ларсен, мато Яяло, Уолас и Родриго Бекао, известный российским болельщикам по выступлениям за московский ЦСКА в прошлом сезоне.

«Верона» набрала 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Удинезе» (4) — на 15-м месте в таблице. В следующем туре чемпионата Италии «Верона» сыграет на выезде с «Кальяри», а «Удинезе» примет на домашнем стадионе «Болонью». Обе встречи пройдут 29 сентября.

Италия - Серия А. 5-й тур
24 сентября 2019, вторник. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 0
Удинезе
Удине
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