Дзюба попросил болельщиков поддержать сборную России в матче с Шотландией

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба обратился к болельщикам с призывом поддержать национальную команду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.

«10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждём вас в „Лужниках“, — написал Дзюба на своей странице в "Инстаграме".

Матч Россия — Шотландия пройдёт в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21:45 мск.

Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Шотландия (6) — на 5-м месте в группе. Россиянам для гарантированного выхода на Евро-2020 нужно набрать пять очков в оставшихся четырёх матчах.