Головин оформил дубль в матче Лиги 1 с «Ниццей»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оформил дубль в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (в данный момент счёт 2:1, идёт 2-й тайм).



Головин открыл счёт на 29-й минуте с подачи Сеска Фабрегаса. Через две минуты второй мяч монегасков забил Ислам Слимани, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. В начале второго тайма равновесие восстановил Патрик Бюрнер. На 74-й минуте Головин вновь вывел «Монако» вперёд с передачи Слимани.

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 30 матчах французского национального чемпионата (27 — в основном составе), в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».