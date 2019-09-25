Агент: Головин стал лидером «Монако», его адаптация во Франции на 100% завершена

Олег Артёмов, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру своего подопечного в матче 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:1).
«Знаю, что «Монако» очень серьёзно готовился к этому матчу. «Ницца» принципиальный соперник для них, по сути это дерби. Ну и конечно, все ждали первую победу в чемпионате. Очень хорошо, что Александр показал все свои лучшие качества в таком важном матче. Дело не только в двух забитых мячах и голевой передаче, но и в том объёме работы, который он выполнил. Именно Головин стал настоящим лидером на поле в трудные минуты и повёл партнеров за собой.
Думаю, можно говорить о том, что его адаптация в новом чемпионате, новой стране завершена на 100 процентов. Эта игра на данный момент лучшая в его французской карьере. Теперь важно стабильно демонстрировать свой уровень. А для «Монако» эта победа очень важна в психологическом плане. Она может стать переломным моментом во всем сезоне", — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 25 сентября 2019
-
01:32
-
01:23
-
00:55
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:31
-
00:18
-
00:03
- 24 сентября 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:49
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:00
-
22:53
-
22:41
-
22:32
-
22:29
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
21:12
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:22
-
20:22
-
20:15