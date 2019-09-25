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Головин – первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль во Франции

Головин – первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль во Франции
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал первым россиянином за 25 лет, которому удалось оформить дубль во Франции, сообщает Opta.

Российский хавбек забил два мяча и отдал голевую передачу в матче седьмого тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:1). Таким образом, Головин стал первым за 25 лет российским игроком, который забил два гола в одном матче чемпионата Франции. Последний раз это удавалось Александру Мостовому, который в октябре 1994 года, выступая за «Страсбург», оформил дубль в ворота «Сошо».

«Монако» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Франции. Команда набрала 6 очков и покинула зону вылета. Для Головина эти голы стали первыми в новом сезоне Лиги 1. В следующем туре «Монако» примет на своём поле «Брест».

Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года, куда перешёл из ЦСКА за € 30 млн.

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