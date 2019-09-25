Головин – первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль во Франции

Полузащитник «Монако» Александр Головин стал первым россиянином за 25 лет, которому удалось оформить дубль во Франции, сообщает Opta.

Российский хавбек забил два мяча и отдал голевую передачу в матче седьмого тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:1). Таким образом, Головин стал первым за 25 лет российским игроком, который забил два гола в одном матче чемпионата Франции. Последний раз это удавалось Александру Мостовому, который в октябре 1994 года, выступая за «Страсбург», оформил дубль в ворота «Сошо».

«Монако» одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Франции. Команда набрала 6 очков и покинула зону вылета. Для Головина эти голы стали первыми в новом сезоне Лиги 1. В следующем туре «Монако» примет на своём поле «Брест».

Головин защищает цвета «Монако» с лета 2018 года, куда перешёл из ЦСКА за € 30 млн.