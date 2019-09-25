Слуцкий: президент «Витесса» «сэк» меня? Нет, я всё ещё работаю

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на «укол» ведущего FOX Sports, касающийся его произношения.



Ведущий: президент клуба уже «сэк» («уволил» с английского, близко по звучанию к «сак» — сосать) вас?

Слуцкий: Нет, я всё ещё работаю. У меня очень стойкое положение, моё место в безопасности. Сейчас меня уволить очень непросто!



Ведущий: вы знаете Ханси?

Слуцкий: Да. Этот журналист — славный парень, но у нас подобное было дважды. Первый случай — это «сак» и «сэк». А второй случай — это когда я рассказывал про Линссена. Говорю ему: «Ему нравятся джоукс» (шутки). А он переспрашивает: «Драгс?» (наркотики). Почему драгс? Джоукс! Спрашиваю Ханса: «Почему всё время такая путаница с тобой? С другими журналистами такого ведь нет. Только с тобой». Слышал, что он эмоционален с игроками и тренерами. Но это топ-парень, абсолютный топ. Ханс, ты мне нравишься. Готовлю для тебя кое-что в моём «инстаграме».

Слуцкий смутил журналиста, перепутав английские слова во время интервью