Слуцкий: президент «Витесса» «сэк» меня? Нет, я всё ещё работаю

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на «укол» ведущего FOX Sports, касающийся его произношения.
Ведущий: президент клуба уже «сэк» («уволил» с английского, близко по звучанию к «сак» — сосать) вас?
Слуцкий: Нет, я всё ещё работаю. У меня очень стойкое положение, моё место в безопасности. Сейчас меня уволить очень непросто!
Ведущий: вы знаете Ханси?
Слуцкий: Да. Этот журналист — славный парень, но у нас подобное было дважды. Первый случай — это «сак» и «сэк». А второй случай — это когда я рассказывал про Линссена. Говорю ему: «Ему нравятся джоукс» (шутки). А он переспрашивает: «Драгс?» (наркотики). Почему драгс? Джоукс! Спрашиваю Ханса: «Почему всё время такая путаница с тобой? С другими журналистами такого ведь нет. Только с тобой». Слышал, что он эмоционален с игроками и тренерами. Но это топ-парень, абсолютный топ. Ханс, ты мне нравишься. Готовлю для тебя кое-что в моём «инстаграме».
- 25 сентября 2019
-
02:52
-
02:32
-
02:15
-
02:00
-
01:50
-
01:32
-
01:23
-
00:55
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:31
-
00:18
-
00:03
- 24 сентября 2019
-
23:58
-
23:54
-
23:49
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:23
-
23:00
-
22:53
-
22:41
-
22:32
-
22:29
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
21:12
-
21:08