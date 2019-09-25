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Вальверде: у Месси дискомфорт в приводящей мышце бедра

Вальверде: у Месси дискомфорт в приводящей мышце бедра
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча с «Вильярреалом» (2:1) в рамках 6-го тура чемпионата Испании прокомментировал вынужденную замену нападающего Лионеля Месси. Аргентинец вышел в стартовом составе и был заменён в перерыве. Вместо него на поле появился форвард Усман Дембеле.

«Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы приняли решение заменить его, нужно подождать до завтра. Победа – это всегда движение вперед. Был период, когда у нас были не лучшие результаты в отсутствие Месси», — приводит слова Вальверде El Chiringuito TV.

Месси из-за травмы пропустил старт нового сезона. Аргентинский форвард провёл за «Барселону» 2 матча в чемпионате Испании, отметившись одной результативной передачей.

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