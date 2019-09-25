Роналду ни разу не отдал свой голос Месси в голосовании за лучшего игрока

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси два раза голосовал за португальца — в 2018 и 2019 годах. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ни разу не отдал свой голос за аргентинца. ESPN показала, как голосовали извечные соперники Лионель Месси и Криштиану Роналду на The Best FIFA Football Awards в последние годы.
В этом году Месси и Роналду были единодушны во мнении, что хорошо проявил себя Френки де Йонг, перешедший летом в «Барселону». Кроме того, Месси также проголосовал за нападающего «Ливерпуля» Садио Мане, а Роналду отдал свои голоса за своего одноклубника Маттейса де Лигта и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Лучшим игроком года по версии ФИФА в понедельник, 23 сентября, был признан Месси. Роналду занял третье место.
Посмотреть фото можно в «твиттере» ESPN.
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