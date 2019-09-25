Жардим: «Монако» дорожит Головиным

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал дубль полузащитника Александра Головина в победном матче с «Ниццей» (3:1). Российский футболист помимо двух забитых голов сделал голевую передачу. Эта победа стала для «Монако» первой в сезоне.



«Головин перешёл к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды. Я также похвалил Бадиашиля за игру в этом матче. Думаю, у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ, Фабрегас, Головин и Адриен. «Монако» ими дорожит. Я очень рассчитываю на них в будущих матчах», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Следующий матч «Монако» проведёт 28 сентября. Монегаски встретятся с «Брестом». Начало матча — в 21:00 мск.