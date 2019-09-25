Руководители и тренер «Монако» поздравили Головина после победы. Видео

«Монако» в своём официальном «твиттере» опубликовал видео после победы в матче 7-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей», который состоялся накануне, 24 сентября, и завершился победой команды со счётом 3:1.
В ролике показаны поздравления российского полузащитника монегасков Александра Головина от руководителей клуба, среди которых владелец Дмитрий Рыболовлев, и главного тренера Леонарду Жардима. Также «Монако» показал атмосферу в раздевалке после победы.
Напомним, Головин стал героем матча с «Ниццей», сумев дважды поразить ворота соперника и отдав голевую передачу. Для «Монако» эта победа стала первой в сезоне. На сегодня монегаски занимают 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 6 очков. При этом по итогам тура команда может вернуться в зону вылета.
- 25 сентября 2019
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