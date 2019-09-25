Феноменальный штрафной «Ливерпуля» — в топ-5 голов 6-го тура АПЛ

Представлен топ-5 голов 6-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку блестящий удар полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона в ворота «Тоттенхэм Хотспур», который принёс своей команде победу со счётом 2:1.



Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отличился мощным выстрелом в матче с «Уотфордом», в котором «горожане» разгромили соперника со счётом 8:0.



Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Аарон Крессвел великолепно исполнил штрафной удар и принёс «молотобойцам» победу во встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:0).



Красивым голом после стандартного положения отличился и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, мощным ударом поразивший ворота «Челси» после розыгрыша штрафного (2:1). Замкнул список другой эпизод из этого матча. Полузащитник синих Н’Голо Канте после сольного прохода отправил мяч в верхний угол ворот мерсисайдцев, возродив интригу в игре.

Видео доступно на «Чемпионате».



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