Бывший форвард «Спартака» Давыдов забил дебютный гол за софийский ЦСКА

Бывший форвард московского «Спартака» Денис Давыдов отличился в матче 1/16 финала Кубка Болгарии «Локомотив» Горна — ЦСКА. Футболисты из Софии разгромили соперника, а Давыдов открыл счёт на 20-й минуте. Этот гол стал дебютным для 24-летнего форварда в Болгарии. Давыдов получил мяч перед чужой штрафной, обыграл одного из соперников и хлёстко пробил в нижний угол ворот.

Видео доступно на «Чемпионате».

В чемпионате Болгарии Давыдов пока принял участие лишь в одном матче, но результативными действиями не отметился.

Давыдов подписал контракт с софийским ЦСКА после того, как покинул «Нижний Новгород». Форвард — выпускник академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодёжного первенства с дублем красно-белых в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.

В сентябре 2013 года нападающий дебютировал за основную команду, в которой он провёл в общей сложности 37 матчей. На счету Давыдова один гол в Премьер-Лиге: 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с «Динамо».