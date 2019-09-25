Конте намекнул, что Санчес не готов к выходу на поле

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о готовности новичка команды Алексиса Санчеса. Чилиец на правах аренды перешёл в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2019 года. С тех пор «Интер» провёл четыре матча, но Санчес принял участие лишь в одном из них, появившись на замену. Он отыграл всего 10 минут в матче с «Удинезе», своим бывшим клубом.
«Для Алексиса у меня есть те же слова, что и для других. Когда я вижу, что игрок готов, я включаю его в стартовый состав. Я должен работать в интересах «Интера», а не кого-то из игроков.
Что касается Ромелу Лукаку, я о нём уже говорил много. Поэтому я не думаю, что стоит это повторять. В то же время я доволен нашей полузащитой. Нужны те, кто подносит снаряды. Для меня полузащитники всегда играли важную роль», — приводит слова Конте Sky Sports.
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