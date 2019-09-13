Зидан: Бэйл — козёл отпущения в «Реале»? Мы все в одной лодке

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова нападающего Гарета Бэйла, который ранее сказал, что в мадридском клубе его сделали козлом отпущения.

«Мы все здесь ответственны за то, что делаем. Это относится как к хорошим вещам, так и к плохим. Мы все в одной лодке, и это не изменится.

Всегда говорил, что Гарет — игрок с впечатляющим качеством. Все знали его ситуацию летом.

Теперь Бэйл с нами, и я рад. Так же как и он, клуб и фанаты. Пришло время двигаться вперёд», — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, минувшим летом руководство «Реала» активно пыталось продать Гарета, но в итоге валлиец остался в клубе. Контракт игрока со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу в 3 матчах испанской Примеры.