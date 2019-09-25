«МЮ» потеряет € 25 млн по контракту с adidas, если не выйдет в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» рискует недосчитаться крупной суммы по контракту со своим техническим спонсором в лице adidas по итогам нынешнего сезона.



Как сообщает Manchester Evening News, в соглашении между сторонами прописан пункт, по условиям которого немецкая фирма сократит выплаты на 30 процентов, если «красные дьяволы» не смогут пробиться в групповой этап Лиги чемпионов на протяжении двух сезонов подряд. Это условие может вступить в силу следующим летом, поскольку в прошлой кампании команда финишировала шестой в английской Премьер-лиге и не принимает участия в нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира.



По условиям действующего контракта adidas выплачивает «Манчестер Юнайтед» £ 75 млн в год (почти € 85 млн). Если манкунианцы вновь не выйдут в Лигу чемпионов, сумма сократится до £ 52,5 млн (€ 59 млн).

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