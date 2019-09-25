Французские издания оценили игру Головина в матче с «Ниццей» на 9 баллов

Ведущие французские издания высоко оценили игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 7-го тура Лиги 1 с «Ниццей». 23-летний россиянин помог своей команде одержать первую победу в сезоне, он стал автором дубля и голевой передачи. «Монако» победил со счётом 3:1 и покинул зону вылета в турнирной таблице.

L’Equipe и Nice Matin оценили игру Головина на 9 баллов. По версии обоих изданий, Головин был лучшим игроком матче. При этом лишь один игрок «Монако», форвард Ислам Слимани, получил 8 баллов. Остальные одноклубники Головина были оценены ниже.

Для Головина голы стали первыми в сезоне, несмотря на то, что он принял участие в шести матчах своей команды. «Монако» с 6 очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.