Главный тренер «Ниццы»: Головин провёл выдающийся матч
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра прокомментировал поражение своей команды в матче седьмого тура Лиги 1 с «Монако». Монегаски одержали первую победу в сезоне, обыграв соперника со счётом 3:1. Победу «Монако» принёс российский полузащитник Александр Головин, оформивший дубль.
«Головин провёл выдающийся матч. Но у нас была возможность сыграть лучше, усилить полузащиту. Нужно было сделать иные замены. Мы проиграли «Монако» — клубу, в котором собраны сильные игроки», — приводит слова Виейра L’Equipe.
После этой победы «Монако» покинул зону вылета, набрав шесть очков. Головин забил первый мяч в сезоне. После матча L'Equipe посвятил российскому полузащитнику полосу, поместив рядом с фотографией футболиста слово Spasiba.
Жардим: «Монако» дорожит Головиным
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