Пресс-служба «Монако» назвала Головина «Александром великим»
Пресс-служба «Монако» в отчёте о матче седьмого тура французской Лиги 1 с «Ниццей» (3:1) высоко отозвалась об игре полузащитника монегасков Александра Головина. В этой встрече россиянин оформил дубль и отдал результативную передачу.
Отчёт о матче пресс-служба клуба назвала «Александр великий!». «Голо» был везде на поле стадиона «Луи II», который становится для него родным. 17-й номер «Монако» здорово перемещался по всему полю, помогал обороне. Также нужно выделить и игру всей команды, позволившей Головину засиять в этом матче на глазах президента Дмитрия Рыболовлева, который смотрел игру», — говорится в отчёте об игре.
«Монако» одержал первую победу в сезоне и покинул зону вылета турнирной таблицы Лиги 1.
Французские издания оценили игру Головина в матче с «Ниццей» на 9 баллов
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